近來宜蘭縣爆狼師性騷擾案，後續性平會審查、宜蘭縣議員、宜蘭縣教育處長等不當發言與處理讓校園性平會機制受到關注。今(1)日民眾黨立委高虹安偕同立院黨團主任、宜蘭縣長參選人陳琬惠、和宜蘭議員參選人尤文瀚、婦女救援基金會執行長杜瑛秋召開記者會呼籲教育部強化校園管理、增加性平意識，讓學生安心求學。

宜蘭某國中戴姓教師遭爆自2019年起對多名學生性暗示及性騷擾，說「眼睛很大、很漂亮」、「我要餵餵妳」、「住在你心裡」等語，學生找班導申訴也遭無視。在全案走入性平調查後，校內家長也受到「關切」，甚至議員陳玉萍在質詢時施壓宜蘭縣政府「以和為貴」，但該師卻僅面臨停聘六個月或記大過處分。

民眾黨立委高虹安表示，近年校園性騷擾案件大幅增加，但成案率卻年年探低，除了受害者可能「太敏感」的部分之外，也需注意校園性平機制是否有瑕疵，她舉例，若由校長、一級行政主管擔任當然成員，是否會有為袒護校譽而草率處理的導致「黑數」案件產生，教育部應對性平會成員資格提出進一步要求。

高虹安對可調整的性平教育機制提出建議，性平教育法第31條明訂性平會接受申訴後須在3天內交付調查，但經教育部函釋若有必要可以延長，校方可能會利用延長期間找尋對校方有力人士擔任性平委員；另外性別平等意識的認定也不明，應提出具體要件。呼籲教育部可以制定性別平等教育法施行細則，讓校園性平機制可以更加完善。

陳琬惠則為在教師性騷案中受害者家長發聲，她表示受害者家長提出訴求，要求應停止狼師的教師資格，以免更多學生受害，並要求議員陳玉萍為「以和為貴」說法公開道歉，這對孩子來說是二次傷害。

另外，對於班導師未積極處理孩子的申訴，家長也要求要對袒護者做出懲處，至於協助孩子通報案件的「吹哨者」教師，應給予保護和獎勵。