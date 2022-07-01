台灣青草植物應用專家「阿原YUAN」，最擅於使用青草植物保養與清潔！阿原YUAN對夏季膚質保養，今夏特別推出全新面膜系列「膜力四色」，四款面膜分為「淨化組」的兩款泥膜（黑膜、黃膜），以及「淨潤組」的兩款晚安凍膜（粉膜、白膜）。
肌膚經歷白天的紫外線與空汙攻擊、覆蓋在口罩下的悶熱不適、以及夜晚睡眠時的空調，千萬不能忽略睡眠時間的保養！除了每週重點深層清潔之外，阿原YUAN也提出了夜間呵護提案，用清爽的凍膜持續在睡眠黃金時間，在肌膚表層形成極度輕感無負擔的屏障。
台灣青草植物應用專家「阿原YUAN」，最擅於使用青草植物保養與清潔！阿原YUAN對夏季膚質保養，今夏特別推出全新面膜系列「膜力四色」，四款面膜分為「淨化組」的兩款泥膜（黑膜、黃膜），以及「淨潤組」的兩款晚安凍膜（粉膜、白膜）。
肌膚經歷白天的紫外線與空汙攻擊、覆蓋在口罩下的悶熱不適、以及夜晚睡眠時的空調，千萬不能忽略睡眠時間的保養！除了每週重點深層清潔之外，阿原YUAN也提出了夜間呵護提案，用清爽的凍膜持續在睡眠黃金時間，在肌膚表層形成極度輕感無負擔的屏障。
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