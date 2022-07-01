安徽省通報6月30日單日本土新增「9＋98」，在全大陸通報「12＋151」佔絕大部分。其中本土確診病例的9例、均在宿州市泗縣，另外新增無症狀感染者98例，包含淮北市濉溪縣3例與宿州市泗縣95例）。

根據澎湃新聞報導，統計到截至6月30日24時，安徽省累計報告本地確診病例1059例，目前在院治療9例、均在宿州市泗縣。

另截至6月30日24時，安徽省尚在醫學觀察的無症狀感染者有135例，其中宿州市泗縣127例、合肥市瑤海區1例、肥西縣1例、蜀山區1例，淮北市濉溪縣5例。