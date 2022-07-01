新竹市著名景點青草湖因一場雨變成壅塞湖，湖面漂滿雜草與枯枝，混濁淤泥充斥整座湖泊。對此國民黨團議員今至青草湖會勘，並質疑林智堅市長心思不在市政，只剩桃園選舉，大雨過後青草湖又成泥沙淤積，市府花大錢清淤失敗，而且螺絲掉落滿地！

國民黨新竹市長候選人林耕仁質疑，不久前市府才斥資1.6億作為青草湖周邊環境的整治，清除湖底淤泥等，怎麼一場雨過後就原形畢露，市府所謂的整治工作是拿錢在打水漂，市府應該要交代清楚，整治的成效如何，並且解釋造成青草湖壅塞的根本原因，有沒有人為疏失？

國民黨新竹市長候選人林耕仁質疑，市府所謂的整治工作是拿錢在打水漂，應該要交代清楚青草湖壅塞的根本原因。（圖：翻攝自林耕仁臉書）

黨團總召陳治雄議員也表示，早在幾天前就有人通報上游的攔沙繩已經斷掉，但是市府顯然沒有積極處理，雨勢夾帶泥沙流讓青草湖整治工程，白忙一場。陳治雄怒批市府，該不會因為林智堅市長落跑去桃園，所以心思就不在市政上了嗎？難道這是林智堅留給市民的「落跑」禮物，是泥沙淤積的青草湖？

另外，徐信芳議員也質疑還沒辭職走人的沈慧虹副市長，領ㄧ天薪水就該盡好ㄧ天責任，青草湖的醜貌撒手不管，是她留給市民的畢業禮物嗎？這其實就是現任新竹市的真實面貌，市府把表面功夫做得很好，但是內部卻存在很多問題，這次青草湖事件還有日前棒球場缺失問題都一樣。光鮮亮麗的外表下面到底有沒有真材實料，市民朋友都是很清楚的。

黃文政議員表示，原本乾淨清澈的湖面，很難想像怎麼會變成現在可怕的情況，市府到底有沒有掌握情況，相關人員應對措施在哪裡。感覺自從林智堅市長宣布要去桃園選舉，為了自己的選舉拋棄新竹後，整個市府團隊的螺絲都開始鬆動，心思不在市政，所以連最基本錯誤都會犯。

新竹市政府日前表示為了湖光島藝術節，花費1.6億元改善青草湖整體環境，包含清除湖底淤泥、打造全新景觀步道等；如今卻因為攔沙繩斷裂，市府疏於處理，一場雨就把青草湖變成壅塞湖。不禁讓人質疑林智堅市長參選桃園市長後，似乎對於新竹市政已經心不在焉，而整個市府螺絲都在鬆動。