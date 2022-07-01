晶片業寒冬真的來了？美國最大記憶晶片製造商美光財測不如預期，周四盤後股價一度重挫8%。此狀況也符合市場推估消費者需求減弱、晶片供過於求的半導體行業景氣，知名半導體分析師陸行之表示，一些半導體公司股價持續破底，但始終不願向投資人坦白產能利用率即將下滑，而美光在半導體行業第二、三季度季報行情啟動下，開了第一槍也老實說出重點。

美光在新聞稿上透露，受到個人電腦、智慧型手機等消費性電子終端需求轉弱的影響下，預估產業的短期位元需求會在接近2022會計年度的第3季末出現大幅下滑，美光也計畫減少2023年供應的成長水準，並將庫存轉為明年部分的市場需求。

陸行之在個人臉書專頁上列出6點分析指出，美光預期三季度營收環比下滑12-21%、同比下滑13%，都低於市場預期近22-23%；美光預期三季度毛利率下滑5.5ppts到41.5%，營業利潤率下滑 9ppts到26%；美光預測 4Q22-3Q23 資本開支將低於4Q21-3Q22；3.67庫存月數，－7% q/q， 16% y/y；美光下修今年DRAM位元同比增長預期從15-19%到低於15-19%，NAND位元同比增長預期從30%到低於28-29%。

此外，美光預期PC出貨量市場同比跌10%、手機市場跌5%是低於市場預期，但陸行之則認為，此說法是符合市場預期。

事實上，陸行之先前也曾提過，半導體股價持續下修，若要觀察是否止跌8項訊號可以觀察，包括有各公司或客戶庫存月數何時開始降低、公司何時開始看到產能利用率下修、通膨CPI， 升息何時觸頂、俄烏戰爭何時結束、龍頭半導體公司營收增長轉負，開始出現利空不跌、短料交期從1Q22的40-50周，跌破13周、下修資本開支（目前有Globalfoundries, 中芯國際已經下修），最後則是一堆外資降評報告出籠，但市場、股價不反應。