涼感衛生棉領導品牌愛康，推出「蘋果繽沙」涼感果香棉，以天然精油打造出蘋果香甜風味，結合薄荷基底，「蘋果繽沙」為愛康期間限定新品，於7／1起限量上市，官方粉絲團還推出「買蘋果抽蘋果」的活動，在官網下單後，於活動貼文留言處曬訂單，就有機會將Apple iPad mini 6（價值$14900）帶回家。
蘋果繽沙除了使用天然精油成分外，在衛生棉本身同時擁有了多元性的特點，包含獨家抑菌配方，在30秒瞬間抑菌力高達99.9％，避免產生搔癢、異味；吸收力可以瞬吸100c.c.大流量，洪水來襲也不怕。
涼感衛生棉領導品牌愛康，推出「蘋果繽沙」涼感果香棉，以天然精油打造出蘋果香甜風味，結合薄荷基底，「蘋果繽沙」為愛康期間限定新品，於7／1起限量上市，官方粉絲團還推出「買蘋果抽蘋果」的活動，在官網下單後，於活動貼文留言處曬訂單，就有機會將Apple iPad mini 6（價值$14900）帶回家。
蘋果繽沙除了使用天然精油成分外，在衛生棉本身同時擁有了多元性的特點，包含獨家抑菌配方，在30秒瞬間抑菌力高達99.9％，避免產生搔癢、異味；吸收力可以瞬吸100c.c.大流量，洪水來襲也不怕。
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