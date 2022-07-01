芯鼎(6695)日前向證交所送件申請上市掛牌，預計最快可以在第四季上市。芯鼎去年成功轉虧為盈，也獲神盾(6462)入股為最大股東，雙方合作綜效有機會在今年發酵。

芯鼎今年第一季營收2.62億元，年成長19.5%，獲利1300萬元，比去年同期淨損1200萬元，年增率202%。顯示在市場供應鏈長短料缺貨情況下，仍具有一定的成長動能。

芯鼎為智慧影像處理晶片廠商，產品主要應用市場為行車安全、居家安防、消 費性影像應用以及智慧物聯網領域等，自成立以來一直持續不斷的精進技術研究，開發高智能、高可靠度、重隱私、低延遲、畫質優的影像處理系統晶片，更致力於提供邊緣運算方案，在新能源汽車及移動工具電動化的趨勢下提供多重感測器融合電腦視覺技術與先進駕駛輔助系統(ADAS)的方案。

芯鼎近來持續轉型，法人也看好，芯鼎在車載晶片需求帶動，以及與神盾合作綜效發揮下，全年每股獲利挑戰4元以上。

神盾為芯鼎最大股東，神盾受到智慧型手機市場低迷衝擊，先前更傳出三星對供應鏈大幅砍單，神盾也持續透過多角化投資扭轉頹勢，5月營收年增已經順利轉正，神盾也期望轉投資合作的新品可以在下半年到2023年有顯著貢獻。