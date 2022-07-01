野灣動物醫院院長江宜倫帶小朋友們認識醫療車器材。（野灣提供／蔡旻妤台東傳真）

麗嬰房行動圖書車透過繪本説故事，讓小朋友們了解動物保育的重要性。（野灣提供／蔡旻妤台東傳真）

(後左至右)成功教育家幼兒園執行長施成翰、麗嬰房總經理張育韶、野灣動物醫院院長江宜倫與小朋友們合照。（野灣提供／蔡旻妤台東傳真）

教育從小做起，野灣野生動物保育協會把醫療車駛入幼兒園，孩子們穿上穿山甲披風，模仿穿山甲走路，體驗牠在野外可能遇到的危險，除認識台灣獨特的美麗生物，也學習尊重生命。

小朋友們穿上披風扮演小穿山甲，蹲低學穿山甲走路，當聽見狗叫聲、汽車聲等感受到危險時，立即縮成球型保護自己，模樣可愛極了，在趣味之餘也讓孩子們感受到野生動物求生存很不容易，應該好好保護動物。

野灣野生動物保育協會攜手麗嬰房行動圖書車，並將野生動物行動醫療車駛入校園進行保育宣導，透過繪本説故事、穿山甲生存遊戲與醫療車器材體驗等多元活動，讓孩子們有更深刻的體驗。

野灣動物醫院院長江宜倫分享，在本次野生動物行動醫療車在前往宣導活動途中，沿路也執行了救援任務，在動物出沒頻繁的夏季，往往也是受傷案件較多、保育人員最忙碌的季節，帶領孩子一同了解動物救傷小知識。

此外，為了讓大人小孩們一起愛護台灣的野生動物，麗嬰房特別推出 Simple台灣保育動物系列的親子裝。麗嬰房總經理張育韶表示，包含黑面琵鷺、櫻花鉤吻鮭、台灣水鹿、台灣藍鵲、大紫蛺蝶、石虎等6種可愛的台灣特有保育類動物，系列服飾總銷售額將3％捐給野灣野生動物保育協會，一起為台灣生態保育盡一份心力。