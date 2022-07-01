NBA自由市場在台灣時間7月1日早上6點正式開啟，杜蘭特(Kevin Durant)率先拋下震撼彈，向籃網提出交易申請，瞬間搶走各大媒體版面，不過仍有許多值得關注的簽約交易，據知名記者海恩斯(Chris Haynes)報導，獨行俠戰將布朗森(Jalen Brunson)決定遠走他鄉，以4年1.04億美元(約台幣31億)大約加盟尼克！

Free agent guard Jalen Brunson intends to agree to terms with the New York Knicks on a four-year, $104 million deal, league sources tell @YahooSports. https://t.co/iPPyCYcJqg — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2022

布朗森在剛結束的賽季打出亮眼成績，近期尼克就傳出對他相當有興趣，陸續把陣中球員肯巴沃克(Kemba Walker)、諾爾(Nerlens Noel)送走，為球隊清出不少薪資空間，而在今天他們出手搶下頭號目標，開出4年1.04億美元大約(最後一年球員選項)，將季後賽場均21.6分戰將正式納入麾下，同時獨行俠也失去這名得分手。

布朗森今年25歲，2018年次輪第33順位被獨行俠選上，出戰277場，平均上陣24.7分鐘有11.9分3籃板3.7助攻，投籃命中率49.4%、外線37.3%，2020年場均得分首次來到雙位數，有12.6分，投籃命中率破5成、外線40.5%，而上季更是突飛猛進砍下16.9分，季後賽則來到21.6分，成為東契奇(Luka Doncic)得力助手。