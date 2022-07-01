蔡英文總統今出席「財政部111年稅務節慶祝暨表揚大會」致詞時表示，在政府和人民的共同努力之下，臺灣經濟也在疫情中逆勢成長、表現良好。去年全國賦稅收入創下歷史新高，達到2兆8450億元，讓國家有足夠的財源支援建設。

總統強調，海關「物聯網全時監控計畫」，今天開始將在臺中關展開試辦，將打造更加便捷安全的通關環境。未來也將持續把更多新科技應用在各項稅務及關務工作，期望提供民眾更便利的服務。

總統抵達後，首先聽取「關務業務及緝毒犬事蹟」、「e指報稅好輕鬆－遺產稅申報稅額試算」等業務導覽解說，了解關務及稅務業務實際執行情形。

總統致詞時表示，今天是稅務節，首先她要恭喜受表揚人員，並祝福所有稅務關務同仁及業界先進「稅務節快樂」。

她說，就在昨天，今年的所得稅結算申報剛結束，她要感謝所有稅務人員的辛勞，還有相關業者們的協助，讓報稅作業能夠如期順利完成。

總統提到，這幾年來，行政院長蘇貞昌、財政部長蘇建榮部長及行政團隊同仁對於稅制改革工作付出許多心力。例如，所得稅基本生活費門檻的調高及四大扣除額的提高，不但減輕民眾的負擔，也讓民眾很有感。

總統認為，這些成果背後，都有同仁們辛苦的付出。看到今年獲選的優秀稅務關務人員共有100位，大家在各自的專業領域表現十分傑出。另外，今天表揚的資深稅務關務人員服務年資都超過40年，對於同仁們的辛勞，她要致上最高的敬意及謝意。

總統說，今天現場的績優稅務代理人、記帳士、記帳及報稅代理人，還有優良專責報關人員，都是業界的佼佼者，更是稅務、關務的好夥伴。她很高興能當面向大家表達祝賀，感謝大家的貢獻。

總統也感謝關務同仁的付出，因為有同仁們的努力，我們才能落實邊境防疫、嚴守邊境安全，把非洲豬瘟、毒品都防堵在國境之外，守護國人的健康及安全。

總統指出，除了嚴守邊境安全，也要在有效的監控之下，持續強化貨物通關和安全移運的效能。

總統表示，政府未來也會持續把更多的新科技，應用在各項稅務及關務工作，提供民眾更便利的服務，並強化政策執行的效率。這些工作都需要大家發揮專長、共同投入，「我們一起來努力」。

隨後，總統逐一頒發獎座予獲獎同仁，也頒發「無毒有我」獎座予緝毒犬Ennis，表揚他們在工作領域的卓越表現。