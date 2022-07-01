台聚集團吳氏家族旗下昌軒建設董事兼總經理向可立、副理羅文德，利用2008年出售土地建案給遠雄人壽作企業總部機會，佯稱黑道覬覦建案，「內神通外鬼」找來掮客李克毅居間假仲介，藉機收受遠雄佣金及顧問費，向、羅、李3人獲取不法利益3.1億。台北地檢署1日依背信罪起訴向、羅、李3人；亦泊實業社前負責人鄭永裕則獲不起訴處分。

至於立委林奕華前男友、前安多利投信董事長鄧盛宇因協助向男等人以不實發票逃稅，讓向男等人獲取佣金及顧問費，檢方雖認定鄧男涉背信及幫助逃漏稅犯行，但因鄧在2010年9月3日病逝，檢方未予偵辦。

另遠雄集團創辦人趙藤雄、兒子遠雄人壽總經理趙信清2人遭匿名檢舉勾結李克毅涉及背信，但檢方清查相關金流後，認定2人罪嫌不足，另處分不起訴。

檢調調查，遠雄人壽2008年欲向昌軒建設及聯貸銀行團代表寶華商業銀行（現改為新加坡星展銀行）所代表的債權人，購買昌軒建設公司、奕行、奕銘投資公司參與合建的北市信義區土地，作為遠雄人壽企業總部。

昌軒建設總經理向可立、副理羅文德2人明知購地案獲利金額應歸屬昌軒建設及合建案其他參與公司，卻佯稱黑道覬覦建案，找掮客李克毅安排李自己的人頭公司「WIN FAIR」等公司，居間為遠雄人壽仲介處理該購地案。

向可立等人故意營造該購地案整合困難、成交不易、仲介人著力甚深等假象，藉此收取高額佣金，致遠雄人壽2008年5月委任WIN FAIR等公司與昌軒建設簽約，遠雄付出4億餘元佣金及 顧問費。

2008年7月遠雄人壽以129億元分別與昌軒、奕行及奕銘公司簽訂不動產買賣契約書，事後向、羅、李等人獲取3.1億元不法利益。

2011、2012年間，台北市國稅局發現交易案中的阿姆斯壯公司有8張不實發票，將負責人移送北檢偵辦，檢方查出李克毅收受本案佣金及顧問費，依《稅捐稽徵法》起訴李，李被判有罪確定，由於全案在高院審理期間，向可之擔心東窗事發，於2016年8月與李簽訂協議書及同意書，同意支付1400萬元給李補償，李刻意隱瞞向男等人犯罪情事。

昌軒建設發現此事，向調查局提告。去年5月檢調搜索，約談向、羅、李等人，訊後諭知向200萬交保、羅100萬元交保，李限制出境。

涉案的李克毅曾因涉入遠雄人壽掏空案，遭北檢偵訊後諭知交保，之後李被起底沒有律師資格，卻假冒檢察官，北檢主動偵辦，但因犯案時間已逾5年追訴期，2020年6月李獲不起訴。