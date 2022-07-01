推動雙語教學已成為全台教育圈熱潮，近來也常看到大學中文系釋出全英語教學條件，引起討論。包含台灣師範大學國文系與淡江大學中文系，近日公告招聘師資公告，都要求得具備全英語授課條件。兩校皆回應，此舉在於希望所培育的學生具備國際化學習能力。

台師大國文系近日以英語刊登徵才，徵求思想、語言、文學專長領域教師，條件資格包括需全英語授課。淡江大學中文系則公告師資招聘事項，要求文字、聲韻、訓詁學專長專任者還需具備全英語授課能力，引發關注。

台師大表示，各國知名大學都是歡迎來自世界各國的人才，「國際化」更是校務發展計畫的3大主軸之1，依據2020年已訂定的指標，2025年專任外籍教師人數占全校專任人數的1成，因此大學部各系都有聘請1名專任外籍教師的員額。

台師大提到，學校推動全英語授課多年，去年配合國家雙語政策，獲得教育部「大專校院學生雙語化計畫」重點培育大學的肯定，使本校邁向國際化發揮「1+1>2」的綜效，因此本校過去招募新進師資時，也會一併考慮是否能全英語授課，希望所有學生都能具備國際化的學習能力。

台師大強調，國際間持續熱衷中文的學習及相關研究，國外知名大學的國際漢學、比較文學、東西哲學思潮、跨文化研究等，都是重要研究課題，自然也可以以英語授課。另外，中研院文史哲所有多名外籍研究員，該校台灣語文學系也有比利時籍教師，因此文史哲相關系所聘請外籍教師，在國內已不足為奇。

淡江大學則說明，學校長久以來以「三化教育」為目標：國際化、資訊化、未來化培育人才，不分科系均有全英文授課之科目，今配合國家雙語政策，招募師資時均以能全英語授課者為優先。

淡江大學指出，中文系目前使用英文授課之科目有「中國語文能力表達」之通識科目及「漢學英文」。此次招聘之師資希望具有文字、聲韻、訓詁專長，但使用英文授課之科目仍以上列科目為主。

淡江大學說，國際間對於中文的學習及相關研究持續熱衷，國外知名大學的漢學都是以英文進行教授，不足為奇。校內全英語授課推行多年，使用英語為授課工具能教授各種不同的學科，中文系也不例外，希望所有學生都能具備國際化的學習能力，對於同學未來在華語學習之國際市場也會具有極大的優勢。