恩恩爸提告國賠求償1元 侯友宜：持續檢討保護更多人

中和男童恩恩事件，恩恩爸昨深夜在臉書發文將向政府提出國賠求償1元，希望透過司法找出真相。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，家屬的心情他可以理解，也希望更多的人來給家屬更大關心，身為市長保護市民是他的職責，每個生命的離去，他都要反省「這是我的責任」，更要不斷的檢討來保護更多的人。

對於恩恩爸希望新北市府不要再講空話，侯友宜說，這段期間謝謝很多人給新北市府很多寶貴的意見，他們都虛心接受，並不斷地自我反省，也自我檢討，未來在很多的、所有的案件裡面，期待因為反省跟檢討，能保護更多市民。

恩恩爸昨晚在臉書指出，他向政府提出國賠請求，訴求的金額是「新台幣一元整」，目的是要透過司法手段，得到真相，至於金額多寡不是重點，因為再多的錢也喚不回恩恩的生命。

恩恩爸說，他不願意恩恩就這樣不明不白地走了，並指此事不合理到讓人難以置信，也破壞市民對於新北市緊急救護系統的信賴，只有得到真相，才能盡到身為恩恩父親最後的義務，並讓全家人的心得到平靜，同時也盼望得到真相後，相關單位能深切檢討改善，確保未來不會再有類似悲劇發生。