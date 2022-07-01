曾多次縱火被逮的緬甸華僑李國輝，2017年在新北市分租公寓潑汽油放火致9人死亡，歷審將他判死，遭撤銷後台灣高等法院更三審審理中；連姓女房東被訴過失致死罪部分，最高法院駁回上訴，認定連女未改善出租套房不安全情形，造成重大死亡，判囚1年10月定讞。

50多歲的李男在2017年11月初，自認屢遭蘇姓男子等人在臉書群組「緬甸華僑團體」嘲諷挑釁，又認為同鄉陳姓男室友等人，常故意發出噪音騷擾他，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟，其中7人是向連女租房的房客，另2人分別與租客同住者。

檢方起訴指控，經營金紙店的連女購房屋後出租，她本負有提供合於安全之住居設備、環境之義務，應注意密集隔間及頂樓違章建築，如遇火災將導致房客及房客同意入內之人逃生困難，卻未為任何合於安全之有效改善即持續將套房出租他人使用，涉犯過失致死罪。

一審新北地方法院認定連女的過失行為違反義務之程度非輕，造成7人死亡結果之危害甚大，判刑2年，二審台灣高等法院考量她賠償部分死者家屬，改判1年10月，連女提上訴，最高法院駁回確定。