新北市三重區29日凌晨發生一起嚴重的民宅火警，造成57歲的葉姓屋主及其6歲外孫傷重不治，而男童母親原先已逃出火場，後來又衝回屋內要救兒子，警消救出時一度失去生命跡象，送醫急救後雖恢復心跳，但仍持續昏迷，今(1)日傳出已宣告不治身亡。

29日凌晨0時許，位在新北市三重區大同南路一棟3樓加蓋的透天民宅，2樓突然因不明原因起火，因現場堆放雜物，火勢迅速蔓延；火警發生後，睡在1樓的女屋主葉姓阿嬤率先逃出屋外，隨後男童母親也順利逃生，但她眼見火勢不斷蔓延，竟又衝回屋內企圖營救兒子，卻也因此身陷險境。

警消獲報後趕抵現場救援，其中葉姓屋主以及其6歲外孫當場無生命跡象，送醫急救後傷重不治，而男童母親被發現時，她緊緊抱住兒子，現場一度無生命跡象，緊急送醫救治後雖成功恢復心跳，但仍持續昏迷，且她不僅遭到嗆傷，全身也有高達90％的二度燒燙傷，救出火場後一直在加護病房與死神拔河，然而最終仍傳幸不幸的消息。

據了解，男童媽媽已於昨下午4點30分許宣告不治，該起火警釀成3人死亡。