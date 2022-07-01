REFINITIV最新聯貸排名統計出爐，其中最引人矚目的是，在台銀本週一完成簽署的社會住宅4,119億可稱為「世紀聯貸大案」、國內金融圈有史以來最大的聯貸案加持之下，台銀不僅拿下2022年上半年的聯貸冠軍，同時整個聯貸市占率更一舉跨過50％。

金融圈人士認為，由於社會住宅的聯貸規模實在太大，因此，台銀不只是今年上半年的聯貸之冠，連同2022年全年的聯貸排名，應該也已確定台銀都會是冠軍，這筆聯貸案同時也使國內金融業在第二季的單季聯貸案量總金額，刷新金融史上單季新高紀錄。

最新統計顯示，今年上半年前十大的聯貸排名，在最具代表性的管理銀行統計方面，除了八大銀行全部入榜前十大排名，前五名也全由公股銀行包辦；第二名及第五名依序由兆豐、一銀、合庫、土銀取得，唯二入榜的兩家民營銀行，分別為中信銀、北富銀，入榜第6、9名，據了解，應和兩家銀行分別出任KKR、霸菱基金兩大聯貸案的管理銀行有關。

而在主辦行的統計方面，前十大則依序為台銀、兆豐、華銀、土銀、合庫、一銀、彰銀、永豐銀、台企銀、玉山銀，台銀雙雙拿下主辦行及管理銀行統計的冠軍，市占率則分別為46.59％及50.42％。

由於社會住宅4,119億聯貸案的規模實在太大，因此，使得整個金融圈的聯貸市佔版圖在第二季丕變。根據統計，在今年首季，管理銀行前五大分別為兆豐、一銀、合庫、土銀及台銀，市占率依序為23.22％、17.03％、13.56％、11.16％、9.48％，不過在逾4千億的社會住宅聯貸案在完成簽約之後，台銀市佔率超過50％的同時，其他行庫的市占率在整個上半年，已較首季相對顯著降低，前五名的兆豐、一銀、合庫、土銀，其上半年的市占率已分別降為12.50％、6.81％、6.10％、4.29％。