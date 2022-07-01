侯友宜親手抽出萬元買菜金的幸運得主。（呂健豪攝）

侯友宜走進市場替攤商打氣。（呂健豪攝）

侯友宜說五股公有市場有別於傳統市場髒亂的印象，環境衛生整潔。（呂健豪攝）

來迺菜市仔！新北市五股區第1座公有市場今（1）日正式開幕，新北市長侯友宜親自到場舉行揭幕，並抽出萬元買菜金的幸運兒得主。五股公有停車場是由五股工商立體停車場改造而成，並以當地色農產「綠竹筍」最為整體設計意象，從去年2月規劃改造，終於在今天正式開幕，提供當地居民消費的新選擇，不需再跨區採買。

新北市長侯友宜表示，這次的五股公有市場改造，斥資將近1億元的預算，但錢不是重點，最重要的是有一個現代化的市場，他說親自到市場裡逛了一下，看到裡面的攤商將蔬果擺放的井然有序，甚至還有配色，那個感覺就跟他在歐洲看到的市場一模一樣，沒有傳統市場髒亂的印象。

最重要的是，雖然這是一座現代化的傳統市場，但是仍然保留傳統市場的人情味，過去因為傳統市場的老舊、髒亂，導致沒有年輕人願意接手，但現在五股公有市場不但有傳承三代的攤販，也有年輕人願意回來創業，而且也開始試辦數位化的行動支付來慢慢取代現金，讓消費更方便。

侯友宜強調，市府這幾年來致力於市場的建設，光是改建就有5處，另外還有3處新建及8座改造的市場，慢慢把市場變成生活的中心。如今五股有了第1座公有市場，未來配合輕軌建設、交流道拓寬，加上塭仔圳帶動地方發展，五股將不再是以前的五股，而是台北1千萬人口的中心。

新北市市場處補充，五股市場營業時間從每天早上7點到晚上7點，涵蓋蔬果、生鮮、熟食、百貨及雜貨等不同業種，共計104個攤位，強調一站式的購物體驗，而且當中還有許多35歲以下的青年創業老闆在此發展事業，號稱是新北市最年輕的公有市場。