38歲黃子洋去年底無照酒駕在高雄愛河旁高速撞上林姓男子一家4口，導致林妻傷重不治，林男及2名女兒重傷，高雄地院僅以酒駕致死罪判7年10月，aj目前仍需坐輪椅的林男痛批，法務部長強調「酒駕零容忍」淪為口號，難道要家屬也「零容忍」？這樣「符合社會期待嗎」？

目前仍坐輪椅的林男曾當庭氣哭、飆罵黃「說謊！」還求要求法官重判，希望看到台灣酒駕殺人判死刑的首例，林男對判決結果表示，遺憾仍看到輕判，國家對酒駕零容忍依然只是口號，難道也要被害家屬零容忍？林男仍堅持應以不特定故意殺人罪判罪。

檢方起訴指出，黃男2006年、2009年均曾因酒駕案件遭移送，仍心存僥倖，明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛的狀態，無法遵守、辨識道路交通標誌及注意車前狀況，竟基於縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷、亦不違背其本意之殺人不確定故意，酒後開車上路，撞擊林姓一家4人致死傷，以「殺人罪」起訴。

該案開庭時，黃男一度當庭對林男家屬下跪磕頭道歉，還強調自己名下有一房產權狀，願意出讓房產彌補林男一家的損失，但後來又被爆出疑似脫產的爭議。

黃男辯稱，雖然自己早年有兩次酒駕前科，但近十年來早已沒有酒駕的紀錄，反而還常常勸朋友「喝酒不開車」。事發當天，他也不知道為什麼自己會不顧朋友勸阻、搶下鑰匙開車上路。經過事發路口時，他記得並沒有逆向，突然看到林男一家竄出，才驚覺「慘了！怎麼會這麼嚴重。」但重踩剎車時已為時已晚，自己也被嚇到。

「明明可以撞上汽車！為什麼選擇撞上我們！」林男聽完黃男陳述，氣到哭出來，怒批明明就有路口監視器影片為證，黃男還敢說謊。林男強調，當時路口已有兩台汽車停下來要讓他們一家先過馬路，黃男卻狂飆時速93公里，直接逆向繞過停等的汽車，卻驚見自己就要和對向汽車迎面撞上，此時竟把方向盤一偏，朝他們一家直接撞擊而來，害他們閃避不及。

當庭法官也問及雙方協調賠償的進度，林男認為黃男毫無誠意，寧願黃男把房子交由法拍，也不敢讓黃男自尋買家拍賣。林男認為，這樣至少能確保自己的權益。黃男辯護律師強調，絕對有誠意解決問題，也尊重林男一家的決定，盡快將房子賣出、賠償林男一家。