資深媒體人呂文婉是各大談話節目的熟面孔，經常透過社群分享日常生活，近來在臉書透露到電視台上節目時，遇到「某人」想跟打招呼時，卻被對方刻意忽視，讓她無奈表示：「回想起來這已經不是第一次了」。

呂文婉表示見到人不打招呼，並非自己風格，即便是擦肩而過的路人，只要眼神貌似認出她，也會主動禮貌點頭示意 ，畢竟這是最基本的教養 ，她表示近來走進電視台化妝間，遠遠看到某人便舉手熱情打招呼，沒想到對方眼神卻略過她 ，反倒跟斜後方的人閒話家常，讓她當下覺得超級尷尬，只好默默離開。

呂文婉打招呼遭對方眼神略過 ，親揭人性現實面直呼無奈。(呂文婉get in TOUCH臉書)

呂文婉強調此狀況並非首次 ，之前都要跟對方示意數次，才會「被發現自己的存在」，但也觀察到此人只跟主持人、製作人及能帶流量的網紅藝人交互動，無奈感嘆：「難怪懶得花時間、力氣在我這個對他沒利益幫助的人身上」，接著撂下狠話：「從今往後他不是空氣 就只是個無聲」，接著提到曾跟某同業打招呼，但對方都愛理不理，後來索性把他當空氣之後，竟開始主動打招呼，讓她感概：「真讓我受寵若驚，人性啊」。

呂文婉曬出瘦身有成的魔鬼身材。(呂文婉get in TOUCH臉書)

不過呂文婉曬出的自拍照，意外成為此PO文亮點，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，露出左邊香肩及纖細水蛇腰，雖然已經50歲仍維持魔鬼般的火辣身材，展露出瘦身有成的成果，果然不負美魔女的封號。