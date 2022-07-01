半導體產業市況真的不妙！業內傳出，因庫存水位過高，台積電三大客戶包括蘋果、超微（AMD）和輝達（NVIDIA）也下修訂單；利空消息傳出，台積電股價持續破底，盤中大跌17元至459元，續創19個月新低，拖累台股暴殺逾300點至14518點，逼近14500點大關。

DigiTimes報導，全球通膨加劇，手機與NB等消費電子產品需求疲弱，半導體產業砍單與新品遞延風暴持續擴大，就連晶圓代工龍頭台積電也遭受衝擊。

半導體業者透露，台積電遭3大客戶下修訂單，首先蘋果iPhone新機出貨目標暴減10%；再者因PC庫存過高，超微大砍7奈米與6奈米製程訂單約2萬片左右，時間點落在第4季至明年首季；輝達原本9月推出台積電5奈米新品，但因挖礦熱潮退燒， 傳出輝達延後1季拉貨。

面對三大客戶罕見調整訂單，台積電7月中旬法說可能下修全年營收展望的雜音已浮現。據了解，台積電已加速尋求替代方案填補產能，降低可能的影響

台積電董座劉德音先前在股東會上表示，消費性電子需求雖轉弱，但車用和HPC需求穩定，甚至出現供不應求的情形，預期今年產能仍滿載。