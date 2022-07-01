保瑞藥業（6472）入主伊甸生醫竹北廠，1日正式承接啟用。董事長盛保熙表示，隨著接廠完成，加上併購安成國際藥業，保瑞也一舉躍升成為全台產能最大、代工出口國最多的國際專業一條龍式CDMO藥廠。

伊甸生醫竹北廠，是由保瑞子公司保瑞生技在5月宣布以5千萬美金（約新台幣15億元）取得伊甸生醫CDMO業務在台資產，包括台灣廠房、設備與全數人才庫，同時與伊甸生醫簽訂MSA代工協議，除伊甸生醫自有生物相似性藥品委託開發與代工外，既有代工客戶訂單未來也將一併由保瑞生技承接。

盛保熙表示，成為台灣藥業的台積電一直是保瑞積極努力的方向與目標，早在十年前台灣CDMO業務尚未成熟時，保瑞就透過併購日本衛采台南生產廠，開始進行CDMO相關業務。近年來，更透過持續併購美國Impax旗下益邦製藥、葛蘭素史克GSK加拿大廠以及伊甸生醫，從小分子到大分子；從細胞株開發、製程開發、分析方法開發、劑型設計到品質控制檢測服務等，為客戶生產臨床和商業量產藥物，完整建構出保瑞一條龍的CDMO業務。

盛保熙指出，2020年全球暢銷藥物排行榜前20名中就有14種屬於大分子藥物，例如近年來大家耳熟能詳的mRNA疫苗就是屬於此類，由此可見大分子藥CDMO的重要性。然而市場上擁有大分子藥廠的新藥開發公司，當初建廠時目的多是為了新藥開發成功後的量產，因此將廠蓋得很大，但在研發尚未成功時，相對容易燒錢，因此常常見到這些公司處於虧損狀態。而保瑞接手伊甸生醫CDMO資產後，使其繼承保瑞代工的DNA，從研發型的公司轉型成CDMO公司，並取得包含：生產蛋白質藥物的細胞株開發、上下游製程開發、分析及品管檢驗規格建立、細胞庫製備等國際級生物科技技術，更含括未來商業化生產協議，未來營收與獲利可望連動，持續穩健成長。

根據國際調研機構資料顯示，2021年全球生物製品CDMO市值112.7億美元，預計到2027年將達到219億美元，2022-2027年複合年增長率為11.51％。

著眼全球CDMO龐大商機，除了積極併購外，保瑞也成立了全球生物藥開發委員會，重量級的顧問群，除了泰福生技創辦人趙宇天，並延攬擁有多年在生物科技產業經驗的Steve Lam，其曾任Patheon（為全球400多家製藥企業提供CDMO及臨床服務的專業藥廠）副總裁、國際知名藥業賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific Inc.）副總裁與生物製藥部門總經理，以及曾任Patheon前任營運總經理與執行長的Peter T.Bigelow…等國際藥業菁英，大幅強化CDMO全球代工業務，加速集團營運動能。