美式賣場好市多（Costco）砸下10.5億美元（折合約新台幣312億）收購台灣好市多全部股權，全資擁有好市多台灣事業，背後關鍵在於台灣分店的超驚人獲利，是真正的金雞母。資料顯示，台中店是全球好市多獲利第一名的店王，台灣中部擁有龐大的消費力，美國總部還曾經特地來台取經。

工商時報過去曾報導，在全球好市多800多家店中，台灣就有三家獲利排名前十大，包括台北內湖店、中和店及台中店，其中，台中南屯店更是全球Costco獲利第一名的店王，而且營運幾乎不受台中二店開幕影響，業績依舊長紅。近年台中展現驚人的消費力，舉例來說，好市多二店開幕時，第一天就賣出兩艘要價高達一百多萬元的遊艇，100多萬元的金條也賣出好幾條。

好市多亞太區總裁張嗣漢過去接受採訪時表示，台灣好市多會員平均客單價3000元，是其他賣場的三倍，而好市多與其他零售業不同的地方在於：採取會員制，而且許多商品定價比別的銷售點便宜。張嗣漢透露，公司堅持每項商品平均只賺10％~12％的毛利，如果某項商品的獲利超過12％，負責的同仁還必須寫報告，向總部說明為什麼會有這個「特例」，若是無法成功說服，便無法以此價格販售。

好市多總部（Costco Wholesale Corporation）週四宣布，已透過當地子公司用10.5億美元的價格，向台灣好市多合資夥伴大統集團，收購剩餘的45%股權。台灣好市多證實，美國母公司確實有收購台灣好市多全部股權之事，但這是母公司執行，台灣好市多不清楚細節；若要詳知，將由母公司來說明。

Costco1997年進軍台灣，在台灣的首家店以高雄為出發點，全台至今已經有14家分店。