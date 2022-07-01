國民黨基隆市長參選人謝國樑1日提出他的動物保護及寵物政策。他認為，基隆常年多雨潮溼，民眾家中的毛小孩也需要室內活動空間。他提出了「微型寵物室內樂園」的政策構想，讓基隆成為寵物的友善之都，對毛小孩的照護再升級。

謝國樑認為，動物保護是進步城市的指標，過去基隆市政府的寵物政策著重在寵物收容、寵物防疫上，他提出「微型寵物室內樂園」的概念，以提倡伴侶化、小型化、室內飼養以及高齡服務為人、寵共同休閒服務為主要精神，打造室內型的微型寵物樂園，讓基隆的動物保護政策能夠更進步、更健全，讓基隆成為寵物的友善之都。

謝國樑進一步說明，他認為「微型寵物室內樂園」的營運形式將以類會員制健身房運作，導入志工服務，除提供基本寵物遊玩設施外，更可搭配寵物志工管家、志工營養師於現場陪玩、指導，並於設置流浪犬領養專區、寵物疫苗專區、寵物結紮專區等服務，讓寵物及飼主能夠在聚落內獲得全面性的專業協助，節省為自家愛寵東奔西跑的時間。

有鑒於日本寵物高齡化趨勢，謝國樑也認為，微型寵物室內樂園規劃設置「寵物長照服務」，以寵物長期照護服務為目標，邀集動物醫院及寵物業者進行長照課程推廣，並將長照服務加入園區。

未來提供服務的內容可視各據點硬體設備進行分級，基礎設備園區以提供營養課程、寵物膳食課程為主，提升寵物照護觀念；進階設備園區以寵物清潔、寵物保健為主，提供行動不便等身體障礙寵物基本清潔服務，高階設備園區則以備有完善設備及專業照護人員提供需要長期慢性病治療的犬貓入住。