國民黨智庫執行長柯志恩甫獲黨徵召參選高雄市長，近來遭外界攻擊在美國置產，高雄市長陳其邁今天上午出席左營運動中心開幕儀式時，被問及推薦柯志恩在高雄哪裡置產？

陳其邁未正面回應，強調他從小在高市左營區長大，先把家顧好最重要。

陳其邁表示，他住在高雄市左營區，原來在福山里，市議員陳麗珍以前就是他們里長，不能說從小看他長大，但是是街頭鄰居，所以對他們來說，高雄是他們的家，就要把家顧好，長輩也好、小朋友或者是青年的運動、住宅、休閒等等，都要顧好，這是他的工作，是先把家顧好最重要。

至於蘋果民調柯志恩大幅領先市長？國民黨全面啟動選舉，在野大聯盟要下架民進黨？對此，陳其邁強調，今天來是談運動中心的事情，這個不分黨派，市府很務實的推動每項攸關市民的市政建設。

陳其邁表示，今天來了很多不分黨派如國民黨、無黨籍及不同黨派的里長，市府做事情的態度就是這樣，因為在議會他常說這裡是我們的家，不受選舉任何影響，說不定在我們前面的富民公園或在外用餐，有可能會碰到議員陳麗珍或李雅芬，所以他們是用不分黨派的態度來推動市政，選舉的事情請請教委員柯志恩及朱主席。