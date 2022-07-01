中租-KY於6月30日順利完成3.88億美元海外存託憑證（GDR）訂價，共計發行1200萬個海外存託憑證單位，換算為6000萬股普通股，每單位海外存託憑證訂價為32.34美元，換算每股普通股約為新台幣192.24元，折價率為訂價日當日收盤價之7.8％，相較台灣海外存託憑證自2021年以來平均折價率（9.36％）低156個基點。

海外存託憑證將於盧森堡證券交易所上市。這是中租-KY繼2017年10月成功發行3.07億美元，和2012年10月成功發行2.06億美元後，第三次且最大規模的海外存託憑證發行。儘管全球總體市場存在波動，加上COVID-19和全球地緣政治的不確定性，中租-KY仍成功地掌握最佳市場發行窗口，吸引了長線及知名國際投資人踴躍參與，並在宣布發行時即獲得超額認購，該交易也是自2021年以來臺灣公司第二大的海外存託憑證發行案，投資者對中租-KY穩健的營運表現、未來的成長趨勢以及穩健的資產品質充滿信心。

在臺灣具領先地位且累積45年經驗的中租-KY，亦為中國大陸融資租賃市場首屈一指的公司，並在東南亞市場建立了完整的佈局。 在過去的五年中，中國大陸的據點從37個增加至56個，覆蓋了主要的工業和商業中心。 同時，中租-KY在東協地區足跡遍布泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、新加坡和印尼。

本次海外存託憑證發行將有助公司強化財務結構，以及落實推動未來各地區業務拓展策略，以支持未來業務成長。本次摩根士丹利(MS)擔任獨家全球協調人，並與瑞穗證券(Mizuho)共同擔任聯席賬簿管理人。