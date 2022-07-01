在美東時間周四隔夜市場，比特幣價格大跌逾6%，跌破1.9萬美元大關，與3月28日創下的今年高點48,234美元相比下跌60.9%，而根據CryptoCompare提供的數據，比特幣在第二季下跌約58%，創下2011年第三季（跌68.2%）以來最大單季跌幅。

由於通膨居高不下，全球央行不得不採取激進的升息動作，引發經濟可能因此急劇放緩或甚至陷入衰退的擔憂，導致全球股市重挫，加密幣等風險資產遭到拋售。

在加密貨幣市場幾家大公司都已陷入困境之際，比特幣進一步下跌可能迫使其他加密貨幣投資人應融資追繳令而出脫資產，並填補損失。

自從在業界頗具影響力的加密貨幣借貸平台Celsius Network突然以「市場狀況過於極端」為由，宣布暫停所有的提款、互換和轉帳以來，比特幣和以太幣這兩大數位貨幣資產即陷入掙扎。

加密貨幣避險基金Three Arrows Capital可能倒債的消息，進一步給比特幣和以太幣帶來更大的壓力。消息人士透露，該基金已經進入清算階段。

而這一切風波的起源，可追溯到5月份穩定幣TerraUSD和Luna的大崩盤，其價格跌到幾乎一毛不值。

根據Coin Metrics數據，比特幣價格在6月份下跌39.8%，創下自2010年登上各交易所以來最大單月跌幅。

在隔夜市場，以太幣大跌7.5%，報1,016.08美元。根據Coin Metrics數據，以太幣第二季下跌69.3%，創下自2015年創立以來的最大跌幅。

目前比特幣上漲0.6%，報20,246.70美元。以太幣跌1.59%，報1,090.42美元。