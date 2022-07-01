女星梓梓（董梓甯）擁有甜美臉蛋、迷人電眼加上傲人E級美胸，擁有「真人版娜美」的封號，而本身就是職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長的她，同時也是女團「伊梓帆」的隊長，舉手投足散發性感魅力，受到大批網友喜愛。近日她上傳一段自己應援熱舞的影片，吸引2.5萬人觀看。

董梓甯發文向粉絲們喊話：「我猜你們想我了，沒事休賽季我還有很多庫存影片，例行賽最後一場最喜歡的一段，下個球季開始前別忘了我」，由於近期正好是球賽休賽季，啦啦隊員們不會到球場表演，讓許多粉絲直呼想念看球賽的日子，董梓甯上傳的影片中她穿著低胸吊帶Bra和超短裙，活動時可以看見她的腿根，舞蹈動作相當強烈，雪白UU隨著動作狂震，火辣好身材讓粉絲目不轉睛。

她之前曬出球場上的性感編舞，同樣辣翻一票網友，自豪寫下：「今年最辣戰袍+晴梓今年最性感排舞」，董梓甯穿著印有綽號的低胸背心，下身短褲只遮到腿根，畫面相當撩人，舞蹈動作不僅對著鏡頭翹起蜜桃臀，還彎腰跪在地上扭動，秀出深邃事業線，美胸遭擠壓到變形，畫面讓粉絲鼻血直流。許多粉絲激動留言：「跳舞真的厲害捏」、「愛爆這段」、「大家真的一定都想梓梓了」、「我沒了」、「想要加辣更多」、「差點將我整個人辣沒了」

而她近日到朋友家玩貓，只見貓咪雙腳踩在董梓甯的E級美胸上，讓不少人羨慕，好友曾甜直虧：「你各位下輩子當貓好了。」