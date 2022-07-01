鼓勵國內學子赴海外深造，教育部今(1)日公告公費留考簡章，並提到公費留學考試7月19日開放報名，今年預計錄取141個名額。考取資格者，攻讀人文類學群最多可獲4年補助、理工類最長則為3年，兩者學費可獲12萬美元及9萬美元補助。

教育部今日公告111年度最新公費留學考試簡章，考試科目包括國文作文以及2科專業科目，並於7月19日上午8時至8月2日下午5時期間開放報名。

根據簡章說明，今年筆試時間訂於10月8日，面試則將於12月3日及4日舉行，並於12月30日公告錄取結果。

今年公費留學考試共19學群93個學門，預訂錄取141名，包括一般公費生111名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名、赴新南向印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南國家公費留學10名。

教育部表示，錄取公費留學考試者，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市別提供不同標準生活費，如赴紐約或東京每年生活費上限為2萬美元；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，受獎年限3年總額上限為9萬美元。

教育部提到，公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位（詳附件）。另勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，可選擇攻讀碩士或博士學位。

教育部指出，111年配合行政院「關鍵人才培育及延攬計畫」，持續於六大核心戰略產業相關包括「人工智慧」、「網路通訊」、「新興半導體」、「資通訊安全」、「公共衛生（含疫情管控）」、「老人醫學」、「航太工程（飛行導控系統）」、「造船工程」、「離岸風電」、「農作物安全管理」等學門設置錄取名額。