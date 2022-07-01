民眾黨立委高虹安今（1日）開「順應國際化潮流，加速加強推動雙語教育」記者會。（葉書宏攝）

政府目標2030年達到雙語國家 高虹安點出3大問題待改善

行政院2018年通過「2030雙語國家政策發展藍圖」，以2030年為目標，要打造台灣成為雙語國家。民眾黨立委高虹安今（1日）開「順應國際化潮流，加速加強推動雙語教育」記者會，她指出，我國雙語政策還有城鄉差距、沒有足夠誘因吸引民眾以及缺乏明確的規畫時間表等3大問題，亟待政府改善。

高虹安指出，雙語政策須中央、地方一起，如今國際化時代來臨，雙語能力、雙語環境非常重要，民進黨執政後提出「2030雙語國家政策發展藍圖」，目標要打造台灣成為雙語國家，提升學生、國人溝通能力，但實際去檢視至今成效卻不如預期，速度及方向上應該要再調整。

她說，根據TOEIC的成績，台灣平均總成績564分輸給南韓683分，此外，更低於台灣中大型企業招募新進人員的平均要求612分，還有很大的改進空間。從前瞻計畫中可發現政府要培育雙語師資6025位，若依教育部統計108學年度高中以下的學校3621所，每一間學校平均分配下來不到2位。

「師資跟資源集中在都市！」高虹安舉例說，以新竹市實踐2030雙語國家政策發展藍圖，與清華大學合作啟動國小雙語教育推動計畫，較為鄉村的香山區沒被照顧到，資源仍多集中於北區與東區。此外，雙語教師培育部分，以再職教師進修人數預計每年有5200人報名，但是審計部審核時僅有135人報名，有相當大落差，宣傳跟執行需要再下功夫。

高虹安也強調，目前大學專任教師可進行全英語授課的比率僅18.62％，全英語課程比率僅有4.55％，若政府想要2030年達到雙語國家計畫，很多事情還要更有計畫進行，才有辦法達成。

民眾黨新竹市議員參選人、前高中英文教師宋品瑩表示，自己有經營一個超過20萬人訂閱的英文教學Youtube頻道，因此常受邀到公部門教英文，大多數公務人員對於利用上班時間還要額外上英文課興趣缺缺，雙語政策在公部門執行起來是無效的，英語能力需要長期培養的，並非幾堂課就可以，政府應重新審視相關執行方式。民眾黨新竹市議員參選人葉國文則呼籲，政府要均衡分配都市與城鄉資源，才能真正提升雙語人才與國際產業的競爭力。