內政部警政署前署長陳家欽申請提早退休，陳家欽近日接受媒體專訪坦言，言確有政治力介入，並直接點名內政部長徐國勇介入警察人事。對此，徐國勇今天受訪三度反駁有高層喬人情的說法。徐國勇強調，依法警監以上人事權「權力本來就是內政部長，我喬什麼？」這樣的指控令人不可思議。

陳家欽無預警申請提前退休引發關注，傳出與人事案意見與高層不一樣，因而決定提前退休。陳家欽昨天完成署長交接儀式後，接受媒體專訪首度證實，確實在人事案意見與層峰不太一樣，並提到他一向秉持專業原則提出建議，但難免會遇到「人情交換」的事情。

對此，徐國勇今天出席戶政日慶祝活動時受訪表示，根據公務人員任用法、警察法和警察人事條例，警察人員是內政部管理，警監以上所有遴任、派任權力，「都在內政部，不在警政署」，警政署長只有建議權，派任須要經過內政部長同意，法律非常清楚。

徐國勇強調，《警察人員人事條例》是經過立法院三讀條例，規定非常清楚，警監以上是內政部遴任，警監以下也是內政部遴任，但可以交由直轄市政府遴任，既然這權利本來就屬於內政部長，「我喬什麼？我的東西我還喬？哼，這實在是，令人不可思議。」嚴正駁斥有高層喬人情的說法。

徐國勇重申，署長針對人事案可以提出建議，但部長不需要照單全收，因為治安的成敗，內政部長、行政院長都要負責，因此，警察人事權行政院長也有絕對的權力，外界不要倒果為因、因果錯亂。