我國繼出口至中國大陸的竹筴魚、白帶魚外包裝遭檢出新冠肺炎陽性後，再傳出銷至澳門的芒果遭檢出新冠肺炎，對此，農委會防檢局表示，依據澳門檢疫規定，我國芒果應檢附防檢局簽發的輸出植物檢疫證明書，無特定有害生物或檢疫處理規定，防檢局並未收到澳門通報該批芒果的不合格通知。

據統計，我國去年外銷生鮮芒果共7125公噸，其中以香港達3140公噸最多、中國大陸以2066噸次之，日本及韓國分別以869噸、825噸再次之，澳門全年僅外銷1噸、占比並不大。

據農委會統計指出，2020年時我國改良種芒果種植面積達1萬3806公頃，其中以台南6943公頃最多、屏東以4128公頃次之。

防檢局植物檢疫組組長翁壹姿表示，目前還沒收到澳門相關訊息，包括是哪一個廠商遭禁止，來自哪裡等仍未得知相關訊息，仍待後續消息才能進一步處理；農糧署副署長姚志旺說，如果後續得知相關訊息，將追蹤該批貨品來源。