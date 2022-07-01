中央氣象局觀測有2輕颱形成，台東熱氣球嘉年華如期舉行。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

中央氣象局觀測有2輕颱形成，台東熱氣球嘉年華如期舉行。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

中央氣象局觀測，除輕颱芙蓉外，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓也形成今年第4號輕度颱風「艾利」，氣象專家吳德榮預測，雙颱直接侵襲台灣機率低。台東縣府今天表示，雖然雙颱形成，但侵台機率低，經評估2日不影響台東，因此2日登場的台東熱氣球嘉年華，清晨開幕與晚上光雕將如期舉行。

中央氣象局今天觀測，除颱風芙蓉外，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓也形成今年第4號輕度颱風艾利，氣象局密切注意中。吳德榮預測，根據最新氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，颱風芙蓉朝廣東前進；菲律賓東方海面的颱風艾利則朝琉球海面前進。雙颱直接侵襲台灣機率低，但水氣增多，未來一週應注意強對流，且未來雙颱間的距離太遠，不致有「藤原效應」（雙颱效應）。

台東縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，雖然有可能雙颱形成，但經台東縣府與熱氣球飛行團隊審慎評估天氣預報，7月2日上午5時30分的開幕自由飛活動及晚間7時的光雕音樂會目前仍會如期舉行，歡迎民眾踴躍參與。

余明勳表示，今年「2022台灣國際熱氣球嘉年華」邁入第12年，近40顆國內外熱氣球將在鹿野高台展開為期45天的熱氣球派對，除了全球唯一、台東限定的HELLO KITTY球、超高人氣的台北熊讚等台灣熱氣球外，更邀請20顆來自世界各國的造型球，週週都有新球在鹿野高台，約20顆造型球將參與7月2日清晨的開幕活動，想一睹熱氣球齊飛美景的朋友們絕對不可錯過。