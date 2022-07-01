台灣大哥大從2019年與Google攜手合作銷售Google Nest智慧音箱，作為串聯智慧家電裝置的中樞，至今銷量已突破40萬台，在台家戶滲透率超過4.4％，去年進一步升級智慧家庭用戶體驗，成為亞洲第一家推出「Google智慧家庭通話」(即070智慧音箱聲控電話)服務的科技電信商。台灣大觀察，6成以上智慧音箱用戶對於「070智慧音箱聲控電話」的免持通話、聲控撥號功能，表達高度興趣，

台灣大哥大首創「好速」專案提供室內外優質上網體驗，並打造智慧家庭創新服務，致力提升用戶生活品質。即日起全新推出「好速專案＋」，申辦「好速成双」或「好速加掛」，再申裝「070智慧音箱聲控電話」服務，即享合約期間「070智慧音箱聲控電話」免月租費、每月加贈國內語音通話費30元優惠(約等於市話可撥打60分鐘)。

台灣大表示，將「070智慧音箱聲控電話」綁定Google Nest智慧音箱，即可聲控Google Nest智慧音箱撥打或接聽電話，還能透過關鍵字指令「Ok Google」打電話給鄰近店家，如於繁忙早上可直接使用「Ok Google，打電話給早餐店」，讓Google Nest智慧音箱自行搜尋所在地附近的早餐店並撥打電話，輕鬆完成點餐，宛如智慧助理，讓生活更便利。

台灣大「好速專案＋」提供新申辦「好速」的用戶，同日到myfone門市申裝「070智慧音箱聲控電話」服務即享減免月租優惠，再贈送每月國內語音通話費30元，享受「070智慧音箱聲控電話」帶來的方便與美好。用戶不論做菜、打掃、居家運動等忙碌狀態時，不必再匆忙空出手來操作，只要家中保持Wi-Fi連網狀態，簡單一句「Ok Google」即可聲控Google Nest智慧音箱撥打市話、手機號碼、簡碼、國際電話等，無需翻找電話號碼，更可直接解放雙手，透過聲控通話，舉凡電話訂餐、叫車都能輕鬆完成。有別於傳統通話方式，只需聲控的簡單操作模式，更可讓家中長輩小孩快速學會，若遭遇人身安全問題時也可啟動音箱撥119專線，「出一張嘴」就能輕鬆通話。

台灣大「好速」專案提供用戶穩定的居家上網服務，申辦「好速成双」1199元專案，享5G上網60GB傳輸量(量到4G高速吃到飽)與300Mbps光纖上網，以及Google Nest Mini智慧音箱或最高1500元momo幣好禮二選一，用戶若加入momo會員並於momo購物網消費滿額，每月最高回饋 500元momo幣，相當於可享月租59折的等值優惠。

「好速成双」1599元專案則提供5G上網吃到飽、1Gbps光纖上網及升級Wi-Fi 6旗艦版，用戶再享Google智慧音箱＋台灣大智慧家庭升級組(包含奧創智慧插座Lite及奧創智慧溫溼度感應器)、Google Nest Hub(第 2 代)智慧螢幕、最高2500元momo幣，或是免費租用能擴大訊號範圍的Mesh網狀路由器等好禮四選一，再送價值近萬元MyVideo、MyMusic、GeForce NOW雲端遊戲服務等娛樂免費體驗，用戶加入momo會員並於momo購物網消費滿額，每月最高再享600元momo幣回饋，相當於可享月租63折的等值優惠。

「好速」專案用戶獲得momo幣回饋，除了能支付網購消費，還能折抵台灣大電信帳單，或是作為MyVideo看片金租購院線強片等多元用途。搭配Open Possible聯名卡，用戶每月再享5G電信費最高現金回饋5.5％，Open Possible聯名卡卡友7月31日前申辦1399元以上專案，就送2000元momo幣。