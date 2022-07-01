廖家儀上《飢餓遊戲》餵驢子嚇到花容失色。（中視提供）

木星上外景節目《飢餓遊戲》被鹿咬扯雨衣。（中視提供）

高山峰（左起）、 熊霓、王仁甫、蔡黃汝、峮峮、孫協志、許孟哲、木星以及廖家儀上《飢餓遊戲》玩遊戲闖關。（中視提供）

人氣網紅「這群人」成員木星（林牧昕），因個性爽朗，受許多粉絲喜愛。她日前受邀上中視《飢餓遊戲》，一開場主持人王仁甫便說：「表情比較豐富一點。」木星一聽指著自己的額頭坦承：「代謝掉了，那個肉毒桿菌。」原來之前她上友台節目，因為剛打完肉毒，所以臉部較為緊繃。

木星玩遊戲，聽到隊友許孟哲提示是3個字，還說是腳踏車輪子軟掉時要用什麼東西補滿，答案呼之欲出，不料木星卻講出「羅賴把（螺絲起子）」，讓許孟哲氣到脫口而出「羅哩考」。不光猜題卡關，問答題她也答錯，「我沒有一題對耶，好氣，果然是智商低。」

另位來賓廖家儀，因孫協志的一段話意外顯露「資深」經歷，「她的綜藝外景時代是我們從《少年兵團》開始到現在。」廖家儀節目上提及自己是1995年中國小姐第1名，孫協志大為稱讚，「現在太多自封或網友封，這才是真正全民認證的女神。」

廖家儀則回想當初選美選的很累，「他會檢查妳身上有沒有疤痕，穿泳衣時，會看腿上有沒有疤，手上有沒有之類的。」嚴格程度讓在場藝人覺得不可思議。

該集製作單位到宜蘭一處農場錄製外景，藝人也體驗餵食驢跟鹿等可愛動物，木星為了拍照把臉靠近小鹿，不料臉上套著雨衣卻被小鹿咬扯，讓她嚇到尖叫，連一旁的高山峰看到都張大嘴替她緊張；《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔周六晚8點在中天娛樂台也能收看。