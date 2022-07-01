從壽山西麓到東麓，陪伴許多朋友度過歡樂時光的壽山動物園在今天(7/1)成立滿44週年，高雄市政府觀光局特別選在歷史性的今天公布由邱文傑建築師團隊繪製的壽山動物園全新LOGO，以臺灣黑熊為圖形基本架構，融入山海意象的橫縱骨架線條，搭配繽紛的色彩，加上兒童繪畫筆觸，展現新動物園品牌形象。米其林甜點ByeByeBlues也預告將與壽山動物園攜手推出聯名白巧克力，希望大小朋友用美食揮別憂鬱，以愉快的心情在今年10月來到動物園。

圖說：新動物園運動重要推手邱文傑建築師。

高雄市政府觀光局周玲妏局長表示，動物園在67年7月1日成立於壽山西麓西子灣，名為西子灣動物園，69年高雄市政府爭取中山大學在高雄市復校，另選定壽山東南角現址設立新園，75年6月15日壽山動物園對外開放參觀。身為一座可以遠眺大海、飽覽城市美景的動物園，在110年啟動成立以來最大規模的整建，「新動物園運動」歷經一年多的改造，即將在今年10月讓大小朋友幸福歸園。

新動物園運動的重要推手邱文傑建築師進一步說明，為營造新動物園意象，並考量壽山動物園在珍稀瀕危的保育類野生動物有極大的貢獻，尤以成功在園內繁殖的臺灣黑熊為最，因此壽山動物園新LOGO以臺灣黑熊為圖形基本架構，融入分別代表「山、海」意義的橫縱骨架線條，象徵壽山動物園位於高雄獨特的地理位置；色彩上也加入熱帶的陽光和柔軟的粉嫩意象，再佐入城市理性氛圍的灰階，並以兒童繪畫筆觸，型塑繽紛多樣的新動物園品牌形象。

圖說：壽山動物園新LOGO。

曾獲觀光優良從業人員殊榮的保育員邱石柱先生，在得知壽山動物園新LOGO以臺灣黑熊為形象識別，覺得與有榮焉，因為他陪伴動物們從西子灣時期到壽山共37年，更寫下動物園界臺灣黑熊自然繁育成功的紀錄。黑熊「黑皮」的誕生讓邱石柱先生成為家喻戶曉的「超級奶爸」，而一站成名的「波比」是國內動物園自然繁育成功的第二例；即使他在104年6月屆齡退休，但因放不下一手照顧到大的動物孩子們，繼續在壽山動物園擔任志工，守護心中永遠的寶貝。

圖說：「黑熊奶爸」保育員邱石柱先生。

世界知名Espresso飲食指南譽為年度最佳甜品師的派翠西亞‧班妮狄托，在2010年位於義大利西西里的ByeByeBlues餐廳榮獲世界知名米其林一星及義大利紅蝦指南評鑑雙叉肯定，2016年受邀至台灣各餐廳、飯店等進行客座活動，發現台灣人跟義大利人個性相近，都充滿熱情且熱愛美食，因此首度跨海在台灣設立展售分店。今年高雄首度納入「紅色美食聖經」《米其林指南》評鑑城市，為此特別邀請星級主廚以壽山動物園新LOGO製作一款聯名甜點，希望大小朋友用美食揮別憂鬱，以愉快的心情來到壽山動物園。

壽山動物園也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，一手掌握動物療癒日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團 https://www.facebook.com/ShouShanZoo 查詢。