張嫌偷偷淺入工地將偷來的鐵塊變賣。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

近來缺工缺料問題仍存在著，沒想到卻有竊賊鎖定工地內的電梯配重塊等鐵材，趁夜深時刻偷偷摸摸將物品偷走，而且還一連偷了3個工地，累積損失金額多達7萬多元，一開始因為工地沒有監視器，案情陷入膠著，最後擴大調閱周邊監視器發現他詭異行蹤，到他家逮人坦承犯案，被依法送辦。

小港分局桂陽派出所於6月28日早上接獲轄內工地負責人報案，指稱置放於明義路工地內的電梯配重塊等鐵材及鐵塊等遭竊，導致工程進度嚴重延宕，但其實周遭工地遭竊不只這一樁，包含7日、21日都有工地出現被宵小光顧來報警的狀況，總損失金額約7萬2000多元，警方不敢大意，組成專案小組，擴大調閱附近監視器，鎖定一名40歲的張姓男子。

監視器拍下他騎著機車來回出入工地畫面，28日到他家逮人，張男雖然驚訝被警方找到，但罪證確鑿他想賴也賴不掉，無業的他，自稱得手變賣金額約5000多元，都是拿來買便當等生活費用，全案經訊後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

警方提醒，工程施作場地管理者可透過加強照明設備、改善監視器死角及改變線路走線方式，降低自身被竊風險，而資源回收業者也要注意別收受來路不明的金屬原物料，如有發現不明人士兜售變賣，可通報警方到場了解。