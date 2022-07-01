為協助台灣電動車業者搶占新南向國家商機，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行之「2022年新南向電動車暨車用智慧產品線上拓銷團」辦理完成；貿協表示，台灣廠商電動車實力獲新南向國家買主信任，此次報名買主數較去年倍增，活動當天共吸引9國55家廠商參與，完成83場洽談。

貿協表示，透過此次線上拓銷團展現台灣電動車製造能量與車用智慧產品實力，獲新南向國家買主肯定及積極洽詢，如：創奕的電動巴士整車解決方案，已在印尼建立實績，透過這次活動，擴大至泰國、馬來西亞、菲律賓等國布局。有量的電池產品獲得新南向國家電動車與儲能廠爭相與之洽談。印度與越南電動機車製造商，評估未來導入有量的動力電池芯的可行性。除電動車外，更有買主詢問電池在資料中心、無人搬運車、機器人上的應用，可以將有量產品推薦給更多元的廠商。康訊科技的GPS產品成功吸引包括紐西蘭最大GPS代理商。紐商表示，由於紐澳地廣人稀，GPS產品需求大，另希望引進容易安裝、具診斷系統(OBD)的車用GPS產品。

車輛電動化與智能化是全球趨勢，而台灣廠商的實力也獲得新南向買主的信任，如此次參與買主即較去年倍增，主要為電動車廠商，以及有意跨足電動車的傳統車廠與資通訊業者，包含：印度電動巴士製造商、菲律賓電動小巴士製造商、越南與印度電動機車製造商、印度最大二三輪電動車換電系統商、馬來西亞跨國汽車零配件商、紐西蘭最大車用GPS代理商、新加坡無人搬運車製造商、澳洲車用電子代理商等。讓台灣廠商可以從多方面的布局新南向國家，衝刺市場商機。

搭上全球車輛電動化與智慧化的新趨勢，新南向國家積極開發電動車產業，各國政府紛紛提出推動電動車產業政策。例如號稱「亞洲底特律」，亦為東協最大汽車生產國及的泰國，訂下2030年電動車要占汽車產量的50%的目標，並在2035年禁售燃油車。印尼則擬定2025年電動車銷售占全年比例20%，加上當地富含電池所用的原料如鎳、鈷、錳等，吸引國際大廠到當地設廠生產。而印度政府中的「第二期加速油電混合車輛製造計畫」(FAME II)以電池能量儲存量為補貼依據，要求符合自製率規定，以高關稅與廣大市場促使外商在印度設廠，尤其是電動車核心的動力電池製造。

除了本次拓銷團之外，外貿協會今年仍有一系列電動車及車用產品拓銷活動：10月「2022年德國電動車展-台灣電動車解決方案主題館」與「2022美國台灣形象展-智慧車輛主題館」、11月「2022年美國汽車售後服務零配件展(AAPEX)」等，持續協助台灣廠商開拓國際商機。