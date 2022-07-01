開出暑假購車戰第一槍，LUXGEN發表霸氣、充滿Outdoor風格的URX WILDFUN 野FUN版，以及「國民跑旅」U6 GT AERO超值限時「享FUN價」，再提供輕鬆購車無負擔的限量購車優惠方案：凡於7／1至7／29期間，入主全車系即享最高5萬元購車金、原廠導航，同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，交車完成者再送SHARP「好空氣隨行杯－隨身型空氣淨化器」多重好禮等，優惠最高總價值超過6萬元，讓購車預算最大化。

暑假即將到來，因應後疫情時代旅遊型態改變，自駕出遊已成為全民休閒新模式，然自駕出遊行車安全檢查更是不可少，即日起展開的「2022 LUXGEN FOYU夏日健檢」，回廠即享免費「全車安全檢查」，不限金額維修消費即送限量「LUXGEN防疫酒精瓶」；消費滿10000元再送限量版「LUXGEN運動毛巾」，好禮送不完，數量有限送完為止，還享各項優惠套餐及安裝新品優惠價。

URX WILDFUN 野FUN版搭配全新的【野FUN套件】，升級內容總價值超過5萬元，包含：採用銀黑混搭的WILDFUN專屬前後保桿套件及車側護板，以及更厚實的多角形四輪外擴輪拱，讓URX從帥氣紳士型男化身為硬漢柔情老爸，充滿肌肉線條與硬派風格的Outdoor外觀設計，再搭載Two-Tone雙彩車色，讓整體車輪廓質感更提升，打造出層次分明的視覺感受，讓車融入您的Outdoor Lifestyle，URX還搭載 5A 智慧安全駕駛科技，其中ADAS 先進駕駛輔助系統最為好評及實用，可有效避免危險、防止事故與減輕駕駛壓力。

LUXGEN更預先為所有車主與家人貼心設想，祭出盛夏愛車消暑良方，為了讓您安心野FUN出遊趣！自2022年7月1日起至8月31日止，全面啟動「2022 LUXGEN FOYU夏日健檢」活動，預約回廠即享免費「全車安全檢查」，包含前瞻科技、引擎、冷氣系統、天窗防水膠條、剎車、輪胎及底盤等專業檢測，給予車主與家人安心出遊享受愜意的美好時光。

凡於活動期間內回廠維修，不限金額加碼贈送限量「LUXGEN防疫酒精瓶」、單筆消費滿10000元再送限量版「LUXGEN運動毛巾」數量有限送完為止；此外，針對炎熱夏日及颱風季到來，LUXGEN貼心推出品牌限量版雨傘可以加購，以及全車系電子後視鏡及視野清晰套餐，並於活動期間購買或安裝可享優惠方案；同步再享檢修更換原廠冷氣系統相關零件95折優惠、冷氣管路清洗及全車系清新涼感套餐等多項超值優惠服務。

LUXGEN也貼心規畫，當月車主壽星回廠保修即送「LUXGEN壺福滿天陶壺」專屬生日禮，回廠定保使用原廠套餐再享精美「LUXGEN威士忌杯組」；而車主回廠保養或維修，每筆消費滿1000元，可獲得150點紅利點數。此外透過即時保母APP或LINE 預約保修，回廠履約且消費滿300元還可再獲得紅利點數1000點。