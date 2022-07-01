房價與物價高漲，讓不少年輕人選擇躺平，律師呂秋遠也說，很多長輩認為與其花錢買蘋果手機和星巴克，不如存錢買房，但他認為現在的社會，已經不是努力就會有收穫，那些心靈雞湯根本就是瀉藥。並以自身為例替年輕人說話，反正房子買不起，幹嘛不買些讓自己快樂的小東西。而且孩子其實也想問爸媽，當年信義區都是稻田的時候，為什麼不趕緊買下幾千坪啊！

律師呂秋遠昨在臉書發文分享，常聽到很多長輩碎念孩子說「現代的年輕人都不曉得存錢買房子，只知道買iPhone、喝昂貴的星巴克，每個月只能存5千。複利計算，你知道10年後會差多少嗎？」他以前也很相信這種努力就會有收穫，認真工作就能有結果的話，但隨著年紀增長，他越來越覺得那些所謂的心靈雞湯，根本就是瀉藥。

呂秋遠表示，以他自己為例，如果沒有穩定工作的爸爸、關心他要讀書的媽媽、還有天生算是健康的皮囊、被壓扁也會膨脹回來的心靈，他要怎麼從一個偏遠地區長大的孩子，到國中才開始學英文，然後長大變成一個律師呢？

呂秋遠透露，他爸爸是樸實的國營企業員工，沒用過提款卡，也沒辦信用卡，一條內褲穿10年不換，靠著微薄的工資養活全家人。可是，從小到大他想學習樂器、買課外讀物、學棒球或是參加校外教學等等，爸爸通通都不准，爸爸總是說「只有認真，才能有收穫；窮人要翻身，人生只能靠自己努力，落魄的時候，不會有人幫你。」

呂秋遠指出，買書閱讀、學音樂、學體育和參加校外教學，在現在任何一個有能力、有意願照顧孩子的爸媽來看，都是理所當然的，不是嗎？窮，不能窮孩子、苦，不能苦未來，對不對？但，這個就跟「不要讓孩子輸在起跑點上」一樣的廢話。起跑點就是家長，跟孩子有什麼關係？為什麼沒辦法栽培小孩呢？就沒錢啊！

呂秋遠表示，當年他爸媽要養3個孩子，剛進公司薪水只有5千元，到退休時還是只有5萬多元，一生貢獻給這個家，他還能對爸爸要求什麼？所以，不要再問為什麼別人的小孩可以學測滿級分、可以上耶魯哈佛；為什麼不願意節省「不必要的開銷」，存下錢來買房子；為什麼不能認真一點，就能成為人中龍鳳，光宗耀祖？

呂秋遠也說，反正房子買不起，幹嘛不買些讓自己可以快樂的小東西。孩子可能也想問，為什麼爸媽當年沒有在信義區都是稻田的時候，買下幾千坪啊！