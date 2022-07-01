前台中市長林佳龍積極爭取參選台北市長，但民進黨英系傳屬意由衛福部長陳時中上陣。林佳龍今天表示，不是聲量大就能把事情做得好，以當年「韓流」來說，雖然在高雄確實有捲起聲勢，但是一旦要選總統，光是發大財就不夠；他說，相信台灣民主已經很成熟，對於不同的角色，所關注的焦點與條件就會不同。

爭取民進黨提名參選北市長的林佳龍，今日參訪行程來到香火鼎盛的北市萬華龍山寺。他說，萬華是民主聖地，他也在當地出生，辦公室也在附近，雖然今天只是單純到龍山寺拜拜，沒想到受到鄉親熱情歡迎；除前正國會辦公室主任、民進黨議員候選人洪婉臻到場，立委林昶佐也派代表參加，很謝謝大家關心。

由於近日民進黨傳出黨內高層屬意由林佳龍參選新北市長，今天他特別前往在北市具有象徵意義的龍山寺參拜，是否也是在表達自己無意參選新北？未來是否也會替民進黨立委羅致政爭取新北市長提名？

他說，在媒體會看到很多爆料，事實上，新北提名還在進行中，但並沒有正式徵詢他關於參選新北。民進黨在新北有很多優秀人才，他們已經在牛棚練很久了，如果有機會經過評比代表民進黨出征，相信會是很好的人選。

林佳龍強調，為何他會選擇參選台北市長，因為他在台北出生成長、求學工作，對這裡有深厚感情，但看見台北相較於其他地區的發展，明顯停滯退後，人口也外移到只剩275萬；經深思熟慮後，認為應該讓台北市成為有質感且令人驕傲的首都。

林佳龍進一步指出，從政治上來說，年底選舉不僅攸關2年後的總統大選，也關係到台北的城市發展；這讓他決定站在對台灣、對台北最關鍵的位置，「不是我一定要再去找選舉來選，而是我選完要做什麼，所以我不斷提出願景，用政見帶動選舉，讓選舉不會流於只注重聲量。」

林佳龍也意有所指地說，在浪潮之下，確實有些聲量會比較大，例如「韓流」或者是白色力量，但不是聲量大就能把事情做得好。以「韓流」來說，當初確實在高雄捲起聲勢，但一旦要選總統，光是講「發大財」也不夠；就像菜市場買菜，除了雞鴨魚肉，也要買水果青菜，當消費者有不同目標，就要能滿足不同的需求。

因此，林佳龍說，台灣民主發展已經很成熟，對於不同的角色，所關注的焦點與條件就會不同，如果有人也願意提出論述，相信不管對同黨或其他黨而言，都會是良性競爭。