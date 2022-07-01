年底台北市長選舉立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊與衛福部長陳時中三腳督格局隱然浮現，前台北市長郝龍斌上午受訪表示，蔣的所有選舉團隊已經都就定位，固本做的很好，選舉策略正確，他對蔣選情非常樂觀，有信心蔣能順利當選。

郝龍斌認為，最新民調呈現很清楚，蔣萬安領先兩人10餘趴，獲得接近40％支持率，顯示在固本這塊做的很好；再加上國民黨在台北市的提名與內部整合順利，黨籍立委與市議員也已跟蔣配合的很好，蔣基本盤鞏固已經沒有問題。

郝龍斌也提到，蔣萬安競選標語「你＋台北就是無限」，明顯是要用網路方式跟青年分享台北市的未來，也爭取青年積極參與，選舉策略絕對正確。

但郝龍斌也提醒，黃珊珊是現任台北市副市長，雖民調看來拉到的藍軍選票有限，但有台北市長柯文哲在後面支援；陳時中是衛福部長，則有蔡英文政府在後面支援；但蔣萬安沒有行政資源，這是對蔣選情不利的地方。

談到同屬藍營的黃珊珊，郝龍斌直言，柯文哲施政績效跟黃支持度有關，黃不願意用民眾黨參選除想藍綠通吃，也是考量柯執政績效不會替她選舉加分；柯當初質疑的5大案本來不是弊案，經柯執政8年反變弊案，都是柯與黃未來選舉包袱。

郝龍斌也認為，黃珊珊想拉綠的選票也不容易，因衛綠營在台北市基本盤約35％，等3位參選人都就定位，陳時中民調就會回來，黃要操作三腳督棄保，或在台北市長選戰中拿到20％選票都不容易。

至於陳時中，郝龍斌批評，陳擔任新冠肺炎疫情總指揮官，讓台灣2020年缺口罩、2021缺疫苗、2022年缺快篩試劑與治療藥物，確診沒有醫院，要什麼沒什麼，每天染疫死亡人數破百人、確診人數幾萬人，這怎麼叫做疫情穩定？

郝龍斌批評，民進黨為了選舉，不顧疫情，把政黨之私、個人利益放在民眾的苦痛之上，對人民缺乏同理心，這也是為什麼現在陳時中民調急速下滑因素。