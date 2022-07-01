在俄羅斯入侵烏克蘭陰影籠罩下，北大西洋公約組織（NATO）領袖正在西班牙首都馬德里舉行峰會，西班牙各地酒吧和餐館的常見菜色「俄羅斯沙拉」卻意外成了焦點。

由於俄烏戰爭緣故，西班牙許多餐廳都將這道菜改名。

英國「衛報」（The Guardian）報導，各國官員和媒體記者驚訝地發現，這道由馬鈴薯、美乃滋和蔬菜組成的「俄羅斯沙拉」（ensaladilla Rusa），在北約峰會會場上以「俄羅斯風味馬鈴薯沙拉」的形式販售。

記者羅培茲（Inaki Lopez）對西班牙電視台第6台（La Sexta）說：「在北約峰會上出現俄羅斯沙拉？我對這樣的菜色選擇感到有點訝異。」

據說俄羅斯沙拉在短短幾小時內就銷售一空，雖然名稱並不影響這道菜受歡迎的程度，它還是在一天之內就改名為「傳統沙拉」。

西班牙主廚安德瑞斯（Jose Andres）6月28日在招待來訪各國國防及外交部長的晚宴上，更進一步在這道沙拉中加入番茄餃子，並稱之為「烏克蘭沙拉」，以示支持烏克蘭。

西班牙酒吧和餐館近幾個月來紛紛將這道菜更名，安德瑞斯5月宣布旗下所有餐廳都要跟進。

最早採取行動的餐廳包括北部薩拉戈沙（Zaragoza）有30年歷史的Meson Martin，這間餐廳2月底在社群媒體上宣布：「各位朋友，我們已決定將這道知名沙拉換個名稱。從今天起，我們的菜單推出基輔沙拉，以聲援烏克蘭人民。」

這並非食物成為外交棋子的首例。2003年，美國共和黨人不滿法國反對入侵伊拉克，將美國國會自助餐廳的炸薯條（french fries）和法式吐司（french toast）分別改名為「自由薯條」和「自由吐司」。