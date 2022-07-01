6月台灣採購經理人指數製造業PMI、非製造業NMI，7月1日公布調研結果，雙雙呈現上升，製造業出現小幅拉貨現象，生產轉為擴張，以內需為主的非製造業，隨著本土每日新增確診人數增幅趨緩，商業活動與新增訂單指數大幅回升。

2022年6月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數(PMI) ，由2020年7月以來最慢擴張速度，微幅回升0.1個百分點至53.6，連續第24個月呈現擴張。

2022年6月未季調之台灣非製造業經理人指數(NMI)，雖連續2個月處於緊縮， 指數由2020年5月以來最快緊縮速度，回升4.6個百分點至49.7。

台灣PMI調研單位中華經濟研究院長張傳章表示，6月台灣PMI微幅回升，來自中國封控解封後陸續出貨，對製造業6月景氣帶來些微好轉，經過季節調整的生產指數轉為擴張，但需注意，惟本月指數僅回升0.1個百分點，有二大部份反映廠商對前景仍相當保守：其一、領先反應景氣動態的「新增訂單指數」本月僅回升 1.8個百分點至47.4；其二，製造業未來六個月展望已連續2個月呈現緊縮，本月指數再大跌6.9個百分點至37.1，為2020年6月以來最快緊縮速度。

至於6月台灣NMI，中經院助研究員陳馨蕙分析，非製造業其中的的住宿餐飲，資訊暨通訊傳播業的商業活動轉為擴張，全然受惠於國內每日新增確診人數增幅趨緩，民眾勇於出門旅遊消費，呈現疫情下的景氣反彈。