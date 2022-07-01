搶攻短碼簡訊業務，蘋信科技(PINTrust)攜手國內五大電信業者，整合推出「臺灣短碼簡訊指引www.tscmc.com.tw」，7月起企業可於蘋信科技提供的單一服務平台，申請「具識別性」的企業短碼，讓專屬短碼成為企業識別的一環，提供易撥易記、即時雙向互動的全新數位行銷應用服務，輔助企業提升業績銷售、召募會員與用戶服務等，助攻企業精準行銷，觸及更多潛在客源。

政府部門於新冠疫情期間開啟「1922」短碼互動簡訊服務(四碼)，提供民眾能方便、快速在10秒鐘左右，將所在位置發送訊息給衛福部，俾利政府疫情管理。此項即時便捷的功能，自2022年7月起，國內企業也可開放申請商用短碼(五碼或六碼)，與消費者進行雙向簡訊服務，行動用戶收發簡訊皆免費(0元)，將大幅提高收發簡訊意願。

蘋信科技表示，商用短碼簡訊服務起源於美國、加拿大，提供企業具識別性的短碼，廣泛運用於各式B2C產業。對於品牌企業主，短碼簡訊行銷簡單且效益高，美國福特汽車雙向簡訊成功行銷案例報告顯示，其轉換率高達15.4％。美國政治領袖，如拜登(30330)、川普(88022)、歐巴馬(43700)等，也都擁有個人專屬短碼，運用在與其支持者粉絲進行「1對1」信任安全互動簡訊服務，在競選活動期間，更可用來號召民眾參與活動及進行快速即時輿情民調。

消費者對目前企業提供行銷管道採取行動意願較低，例如：至門市洽詢、撥打電話(市話、行動電話、080)、寫Email、上官網查詢、下載企業APP、下載LINE官方帳號、加入facebook等社群媒體會員等…因所需耗費時間長、需填寫資料繁瑣、資訊紛亂等；反觀，企業只需要租用一個短碼，提供消費者短碼簡訊Call-to-Action(CTA)，只要約10秒鐘，輕鬆、簡單完成與企業雙向即時簡訊互動，快速達到與消費者連結目的(drive consumers engagement)。消費者發送短碼簡訊皆為0元，大幅提高消費者意願發送簡訊、參加活動、表達意見的機會，即使位於無寬頻網路的地方，同樣可即時收發簡訊，雙向互動不受限。

蘋信科技指出，短碼簡訊服務將「取得訊息主動權交還給消費者」，消費者opt-in後，企業才回覆發送訊息給消費者，達到真正「雙向互動簡訊」，且短碼簡訊，僅限於國內電信業者安全網路與行動用戶相互傳送，有效「阻斷國際詐騙」及防範不法份子透過竄改發話號碼，將訊息繞經國際路由進入台灣，向國內民眾行使詐騙機率，提升短碼簡訊服務之信任與安全通訊。