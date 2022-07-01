台灣高鐵公司與7-ELEVEN合作推出3款「萌」味系列常溫糕點，包括紅豆加奶霜的雙餡銅鑼燒、芒果風味的台式馬卡龍、香蕉牛奶蛋糕，用清爽無負擔的口感融合在地風味，最適合在夏季品嚐。為了慶祝3款聯名糕點上市，並從高鐵站內7-ELEVEN走向全台各地7-ELEVEN門市，即日起至7／12購買高鐵聯名糕點，每款可享加贈5點OPEN POINT點數。

「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品推出以來，深受粉絲喜愛，這次除了全新推出的3款系列常溫糕點外，也再次推出4款全新包裝的台塩海洋鹼性離子瓶裝水，以及3款限定版天天4D立體防護口罩，分別在高鐵車站、列車推車及站外超商、網路平台販售；其中，可愛到讓人幾乎捨不得喝的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」瓶裝水，已推出8款不同造型，讓粉絲驚喜不斷；這次更分別以春、夏、秋、冬為主題，再推出4款全新造型瓶裝水，其中2款更加入虎年專屬的可愛小動物，充滿驚喜的巧思，讓旅客補充水份同時，立刻「萌」生好心情。

此外，去年推出的7款「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」限量聯名口罩，持續獲得旅客熱烈迴響；這次台灣高鐵公司也再度與康匠合作，推出奶茶香、粉寶貝、牛仔酷等3款配色更加高雅、設計更加簡約的限定版聯名防護口罩。此系列採取4Ｄ立體設計，搭配3倍透氣高效濾網，使用起來更加貼合臉型、舒適透氣，兼具美觀與實用，絕對是您不容錯過的防疫小物。

「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品持續加入新成員，不僅選擇更加多元豐富，從食品點心、文具小物到各種生活用品，帶給喜愛「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」的粉絲們，全方位的甜蜜選擇；銷售通路更持續走出高鐵車站，讓旅客及卡粉們可以更加輕鬆、方便的買到各種心愛的超萌小物。歡迎旅客在「搭高鐵．遊台灣」的同時，將聯名商品帶入旅程之中，在今年夏天，讓歡樂又繽紛的粉紅魅力，隨時隨地與您甜滋滋的相遇。