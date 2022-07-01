亞洲核酸產業技術服務及儀器開發商光鼎生技(6850)今年持續專注創新平台的開發與拓展應用市場，並投入醫療疾病檢測診斷產品的開發，未來可搭配檢測試劑套組的應用，針對特定流行性疾病，提供一站式解決方案，樂觀看待今年營運進入高速成長期。

光鼎生技是亞洲唯一的毛細管電泳技術原廠，透過機台與試劑雙研發團隊，突破各類檢測的原有限制，打造開放架構的Qsep生物片段分析系統創新生態系，蔡守冠以生醫界Android比喻，並表示舉凡試劑開發商、終端用戶、儀器製造商等都能在光鼎生技提供的平台上，創造與開發各種檢測與定序的商化可能，擴展更多元的應用市場。

董事長蔡守冠表示，光鼎生技自主開發的Qsep系列生物片段分析儀，在中國科研市場深耕多年，已迎頭超越安捷倫（Agilent），成為該領域的第一品牌，而受惠新冠疫情加速核酸檢測的多元應用，不僅中國地區銷售額年增近八成，也同步帶動日本、歐美等市場銷售表現亮眼，一舉推升去年營運締造新猷。

蔡守冠表示，2017至2021年光鼎生技的營收年均複合成長率達43.41%，並且自2019年轉盈後，連續三年繳出獲利好成績，顯示公司紮根基礎研究應用市場，已展現經濟規模效益，接下來公司將朝基因檢測與臨床診斷市場擴大發展，形成以科學研究、基因檢測、臨床診斷三足鼎立的業務板塊。