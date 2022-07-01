台灣證券交易所今天舉行董事長交接典禮，新任董事長由原台灣集中保管結算所董事長林修銘擔任，前董座許璋瑤在卸任致詞時不禁真情流露，對5年以來證交所同仁的協助流下男兒淚，離開時證交所員工也給予熱烈掌聲。

許璋瑤致詞時表示，過去5年上市公司的營運表現相當好，以自己40年來對國內總體經濟的瞭解，現在的上市公司表現確實是最強、最有競爭力時候；其次，感謝所有投資人，在過去5年台灣面臨全球政經情勢艱鉅挑戰的時候，依舊對股市有信心，讓我們在有重大變動時，可以安然度過。

新任董事長林修銘表示，觀察台股今年截至6月底表現仍較國際相關指數穩健，深具長期投資價值，投資人終究會回歸基本面投資而重返台股。未來我國資本市場期望透過優化制度及創新商品，建構友善籌資與交易環境，持續吸引國內外資金，強化投資人信心。

隨著近年來年輕的投資人增加，林修銘也表示，為協助投資人與新進年輕族群建立正確投資理財觀念、認識投資相關風險並防範金融投資詐騙，證交所將積極辦理投資人教育推廣及投資風險控管宣導，包含持續辦理針對不同族群及主題宣導活動、優化影音平台、不斷推陳出新網站內容及拍攝多樣化的影片。透過多元化的宣導，期能讓投資人對投資理財與交易風險有更全面的認識與掌握。