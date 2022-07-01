國民黨提名新竹市議員林耕仁參選新竹市長，民進黨徵召新竹市副市長沈慧虹，外界都關注民眾黨立委高虹安是否參選新竹市長，對此，高虹安今（1日）在立院受訪時仍未鬆口，她強調，相關議題已經回應多次，有相關進度會再跟各界報告，民眾黨預計7月11日召開選決會討論。

高虹安表示，與新竹市議員參選人長期關心新竹大小事情，至於參選的議題，之前已回答相關清楚，就不多做表示。

她也提及，主席柯文哲就如同新竹市黨部的榮譽主委，會分享新竹需要改進的地方，只要柯主席回到新竹和團隊互動時，都會分享北市治理的經驗，讓他的家鄉新竹可以有更好的改進，這些也都是參選人持續跟他學習的地方。

民眾黨新竹市議員參選人葉國文表示，選舉都需要一個很好的母雞，無論是哪一個縣市都需要，當然也希望新竹有一個很好的母雞，無論黨中央提名誰都是很好的母雞。自己是理工背景，高虹安也是理工背景，溝通上沒有隔閡。

民眾黨新竹市議員參選人宋品瑩表示，高虹安雖然是以立委的身分來協助新竹大小事，讓當地居民非常滿意。