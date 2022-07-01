藝人玉兔(鄭如吟)從《我愛黑澀會》出道，以甜美外型深受粉絲喜愛，上個月曬出超音波及孕肚照，宣布「做人成功」準備升格當媽的喜悅，平時在社群媒體分享日常的她，曬出挺著孕肚和老公到新加坡旅遊的照片，還不忘分享火辣泳裝照，讓所有人看的鼻血直流。

玉兔與老公近來出國到新加坡遊玩，並在instagram限動曬出身穿粉紫色比基尼的自拍照，只見她對著鏡頭露出甜美微笑，一對傲人車頭燈幾乎藏不住，更擠出一條深遂事業線，讓所有人看的血脈賁張，昨日（30 )則曬出戴著墨鏡、草帽，身穿比基尼的全身自拍照，只見懷孕後的她除了挺著一顆孕肚，四肢依舊纖細，尤其身材仍舊維持的相當火辣，接著寫下：「「時尚孕媽咪，吃完早餐要去游泳」，享受難得的愜意時光。

玉兔雖懷有身孕仍維持火辣身材。(bellayutu IG)

她也透露這趟旅程是去和昔日《黑澀會》好友米奇見面，還甜蜜寫下：「我和我的愛人，黃米奇」，米奇則是轉發該則動態寫道：「在飛之前能摸摸你的肚肚，為未來的他／她說聲『哈囉我是米奇姊姊（是姊姊不是阿姨）」，足以見得兩人多年來的好交情。

玉兔今年3月30日偕同老公到戶政登記結婚，並找來MV鬼才導演廖人帥和插畫家Duncan證婚，至於會選在當天登記，主要是夫妻倆都在3月出生，且330諧音帶有「想想你」的意味，婚後2個月也火速宣告將升格人母，只見她邊被老公親密摟住，邊拿著超音波照片，接著開心寫道：「是的！我懷孕了。一個小生命醞釀在肚子裡，是件辛苦又幸福的事」，藏不住準備當媽的喜悅。