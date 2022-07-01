炎炎夏日，假日不知道該去哪裡時，國立海洋科技博物館或許是不錯的選擇。自7月1日起，海科館與台達電子文教基金會合作，將在海洋劇場播映「與大翅鯨同游」及「珊瑚礁魚」這兩部高畫質的8K影片，讓民眾能夠身歷其境，與海洋生物一起倘佯大海。

海科館表示，休士頓影展是國際上極受重視的影展，每年均吸引數千件作品參賽，國際知名導演李安和台灣首部空拍紀錄片「看見台灣」，都曾在該影展獲獎。「與大翅鯨同游」及「珊瑚礁魚」這兩部紀錄片是由台達電子文教基金會委託日籍生態攝影師中川西宏之遠赴東加與帛琉所拍攝。

「與大翅鯨同游」這部紀錄片以生動而寫實的拍攝手法，記錄大翅鯨孕育下一代的身影，透過影片觀眾除可認識大翅鯨的聲音及形體外貌外，也可一窺其覓食、繁殖養育等精彩過程。而「珊瑚礁魚」可以看到珊瑚礁豐富生態系，以及珊瑚礁如何受到暖化、海洋垃圾、海底採礦的污染危害，拍攝團隊甚至拍到海龜吞食塑膠垃圾的瞬間，影片內容非常精彩且具省思。

海科館館長陳素芬則指出，海科館的海洋劇場播放系統目前所使用是全台第一部高亮度8K雷射投影機，透過先進的8K技術、高擬真的音響設備，觀眾會有身歷其境的臨場感，體驗與感受海洋的魅力與震撼。搭配這兩部高畫質製作的紀錄片，觀眾除了透過影片探究難得的海洋生態外，親臨現場聲光播映的感觀享受，也可以體驗不同的震撼。

此外今年底只要購買海洋劇場門票達500元以上，即可獲海劇滿額抽抽獎券一張，月月有機會獲得專屬海洋館可愛的玩偶。